F1 : Alonso réalise «l’impensable», il va enrager

Hugo Chirossel

Alors que le deuxième Grand Prix de la saison avait lieu ce dimanche en Arabie Saoudite, Fernando Alonso a réussi pour la deuxième fois consécutive à finir sur le podium. Une énorme satisfaction pour l’Espagnol âgé de 41 ans. Toutefois, le pilote Aston Martin risque de déchanter, puisqu’il a finalement perdu sa troisième place pour ne pas avoir correctement effectué une pénalité de cinq secondes.

Après le premier Grand Prix de la saison il y a deux semaines à Bahreïn, la Formule 1 a posé ses valises en Arabie Saoudite ce week-end. Deuxième sur la grille de départ, Fernando Alonso avait l’opportunité de décrocher un deuxième podium consécutif, le centième de sa carrière. Ce qu’il est parvenu à faire, puisque le pilote espagnol a terminé troisième, derrière les Red Bull de Sergio Pérez (1er) et Max Verstappen (2e).

F1 : Ça chauffe entre Mercedes et Hamilton ! https://t.co/0fUUVbvVnh pic.twitter.com/BhTfxd5kya — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

« L’équipe a fait une voiture incroyable »

« Quel début de saison ! C’était impensable il y a un mois quand on a lancé la voiture, mais l’équipe a fait une voiture incroyable, une exécution fantastique à Bahreïn et ici, et une bonne stratégie », a réagi Fernando Alonso à l’issue de la course, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Toutefois, l’Espagnol a finalement perdu sa troisième place au profit de George Russell.

Alonso perd son podium