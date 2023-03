F1 - GP d’Australie : Max Verstappen veut réparer une anomalie

Arnaud De Kanel

Max Verstappen, le talentueux pilote de Formule 1 néerlandais, n'a jamais remporté le Grand Prix d'Australie, l'une des courses les plus prestigieuses du championnat du monde de Formule 1. Malgré ses succès dans d'autres courses du calendrier, Verstappen a jusqu'à présent manqué de chance lors de ses apparitions à Melbourne là où ses illustres prédécesseurs l'ont emporté.

A Bahreïn puis en Arabie saoudite, Red Bull l'a emporté, une fois avec Max Verstappen, l'autre fois avec Sergio Perez. Pour le troisième Grand Prix de la saison qui se déroulera en Australie, le double champion du monde néerlandais veut briser la malédiction, lui qui n'a toujours pas remporté cette course mythique du calendrier.

L'Australie, terre de légende

Le Grand Prix d'Australie a une longue histoire dans le monde de la Formule 1. La première course s'est tenue en 1928, mais ce n'est qu'en 1985 que l'Australie est devenue une étape du championnat du monde de Formule 1. Depuis lors, la course s'est déroulée à l'Albert Park Circuit de Melbourne, avec quelques interruptions mineures. Au fil des ans, de nombreux pilotes de légende ont remporté le Grand Prix d'Australie, notamment Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Sebastian Vettel. Cependant, malgré son immense talent et sa jeune carrière prometteuse, Verstappen n'a pas encore réussi à ajouter son nom à la liste des vainqueurs de cette course.

Verstappen en échec à Melbourne

Max Verstappen a fait ses débuts en Formule 1 en 2015, à l'âge de 17 ans, avec l'équipe Toro Rosso. En 2016, il a été promu chez Red Bull Racing et a remporté sa première course de Formule 1 lors du Grand Prix d'Espagne cette même année, ce qui a fait de lui le plus jeune vainqueur de l'histoire. Depuis lors, Verstappen a remporté de nombreuses courses et a montré un talent exceptionnel dans la conduite en compétition. Cependant, il n'a pas encore réussi à remporter le Grand Prix d'Australie, malgré plusieurs tentatives. En 2016, lors de sa première apparition à Melbourne avec Red Bull Racing, il a terminé dixième. En 2017, il a abandonné à la sixième place en raison d'un problème de freins, tandis qu'en 2018, il a été impliqué dans un accident au premier tour qui l'a contraint à abandonner la course. En 2019, Verstappen a terminé troisième. Après deux années d'annulation en raison de la pandémie, la Formule 1 était de retour à Melbourne en 2022 mais encore une fois, Verstappen avait échoué de peu et s'était contenté de la deuxième place derrière Charles Leclerc. Et si c'était la bonne cette année ? Réponse dimanche dès 7h...