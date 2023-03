F1 : Fernando Alonso va battre Max Verstappen, c’est prouvé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Surprise de ce début de saison, Fernando Alonso a déjà décroché deux podiums en deux courses. Il intègre ainsi le cercle très fermés des pilotes ayant atteint la barre des 100 podiums en F1. Désormais, tout le monde se demande à quel moment l'Espagnol décrochera sa 33e victoire. Une statistique assez impressionnante prédit d'ailleurs que c'est imminent. Et pour cause, le 101e podium des tous les pilotes ayant atteint ce total était une victoire. L'Espagnol va donc devoir confirmer.

Le nombre 33 est devenu une obsession en Espagne. Rien à voir avec le numéro fétiche de Max Verstappen, puisqu'il s'agit bien de l'engouement suscité par le début de saison de Fernando Alonso qui court après sa 33e victoire en Formule 1. Un succès qu'il atteint depuis 10 ans et une victoire à Barcelone en 2013. Et cette saison, le double champion du monde semble plus proche que jamais de l'obtenir. En effet, au volant de son Aston Martin, le vétéran espagnol impressionne et se place comme le meilleur des autres derrière les intouchables Red Bull.

Débuts tonitruants pour Alonso

Fernando Alonso a ainsi signé deux podiums en deux courses, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 10 ans. Il faut dire que son Aston Martin est la grande surprise de la saison. Parfaitement née, la monoplace verte impressionne et a donc permis à l'Espagnol de réaliser une course impressionnante à Bahreïn avec des dépassements d'anthologie sur Carlos Sainz et Lewis Hamilton avant d'être plus en maîtrise en Arabie Saoudite. Troisième à chaque fois, le natif d'Oviedo a ainsi atteint la barre symbolique des 100 podiums en F1, un exploit qu'il partage avec seulement 5 pilotes à savoir Alain Prost, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen. Et désormais, Fernando Alonso n'a plus qu'une idée en tête, décrocher une 33e victoire malgré la supériorité incontestée des Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez, qui semblent intouchables.

Un 101e podium synonyme de victoire ?