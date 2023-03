F1 : Gros imbroglio avec Alonso, Alpine enrage

Arnaud De Kanel

Pas à la hauteur des attentes et finalement très ennuyeux, le Grand Prix d'Arabie saoudite a été la source d'un énorme imbroglio après la course. D'abord pénalisé pour un mauvais placement sur la grille de départ, Fernando Alonso a vu sa sanction s'annuler, ce qui n'avait pas été le cas pour Esteban Ocon deux semaines plus tôt à Bahreïn.

La FIA n'épargne pas les pilotes depuis le début de la saison. A Bahreïn, Esteban Ocon avait écopé d'une pénalité suite à un mauvais placement des roues de sa monoplace sur la grille. Fernando Alonso a également goûté aux joies de cette sanction avant que les commissaires de course ne reviennent dessus. Sur le podium lors de la cérémonie, éjecté ensuite, il a finalement bien terminé troisième à Djeddah. La goutte de trop pour Esteban Ocon qui estime que les sanctions pour ce type d'infraction au règlement sont bien trop sévères en raison de la mauvaise vision.

«Ce n’est pas aussi facile que ça en a l’air»

« Cela semble être une pénalité stupide. Ce n’est pas aussi facile que ça en a l’air de garer la voiture au bon endroit, surtout avec ces grosses voitures, et la hauteur à laquelle nous sommes assis. Je ne savais pas non plus si j’étais dans le box ou pas dans cette course, donc je m’inquiétais, mais honnêtement, c’est très, très dur, et tous les écarts ne sont rien au fond. C’est la règle maintenant et nous devons être plus prudents dans tout ce que nous faisons », pestait Esteban Ocon au micro de Channel 4 . Même son de cloche chez Aston Martin qui s'en est pourtant bien mieux sorti que le pilote Alpine.

«Ce n’était pas volontaire»