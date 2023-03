F1 : Comparaison légendaire chez Mercedes, Verstappen peut paniquer

Pierrick Levallet

Coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes, George Russell n'a pas encore pu prétendre à concurrencer convenablement Max Verstappen et Red Bull. Mais le Britannique ne veut pas se précipiter dans sa carrière. Il n'a d'ailleurs pas hésité à prendre Fernando Alonso et Michael Schumacher pour expliquer qu'il avait encore le temps de connaître la gloire en F1.

À 25 ans, George Russell est l’une des grandes promesses de la F1. Coéquipier de Lewis Hamilton, il a d’ailleurs terminé devant le septuple champion du monde au classement des pilotes la saison passée. Néanmoins, le Britannique a rejoint Mercedes au mauvais moment, puisque l’écurie allemande est nettement moins impressionnante que par le passé. Mais George Russell ne se dit pas pressé par le temps. Il n’a d’ailleurs pas hésité à prendre quelques légendes en exemple pour s’expliquer.

«Mon heure viendra»

« J’ai 25 ans. Quand je regarde Fernando [Alonso], je me dis qu’il me reste au moins 15 ans de F1. Et quand vous regardez quelqu’un comme [Michael] Schumacher, l’un des plus grands de tous les temps, quand il a commencé à gagner avec Ferrari, il approchait les 30 ans. Mon heure viendra » a lancé George Russell dans des propos rapportés par NextGen-Auto . Le pilote de Mercedes se voit durer quelques années en F1.

Un duel Verstappen-Russell dans quelques années ?

Alors qu’il voit Max Verstappen - 25 ans lui aussi - tout rafler dans la discipline depuis 2021, George Russell ne veut pas brûler les étapes. Le Britannique ne veut pas se précipiter dans sa carrière. Le pilote de Mercedes veut éviter les mauvais choix et prend son mal en patience. George Russell s’attend à avoir son heure de gloire. À voir maintenant s’il aura une trajectoire similaire à Fernando Alonso et Michael Schumacher à l’avenir. D’ici quelques années, il pourrait devenir une réelle menace pour Max Verstappen et Red Bull.