F1 : L’annonce qui fait trembler Verstappen

Arnaud De Kanel

Après deux Grand Prix, Sergio Perez et Max Verstappen dominent le championnat du monde. Les deux pilotes Red Bull se tirent la bourre et le Mexicain entend bien jouer sa chance et faire vaciller la position de son leader. Chez Ferrari, Frédéric Vasseur se frotte les mains et pense que Perez peut faire un coup similaire à celui qu'avait réalisé Nico Robserg à l'époque chez Mercedes.

Le début de saison sourit particulièrement à Red Bull qui a réalisé deux doublés en deux courses. Max Verstappen devance d'un cheveu Sergio Perez et les deux pilotes se sont chacun offerts une victoire. Le Mexicain veut croire en ses chances depuis le Grand Prix d'Arabie saoudite où il a profité d'une panne de transmission de son coéquipier en qualifications pour partir en pole et ne plus être rejoint. « C’est à mon tour d’être champion ! », assurait d'ailleurs Sergio Pérez, furieux que Verstappen ait enfreint les consignes en signant le meilleur tour en course. Le coéquipier du Néerlandais ne cache pas sa peur d'ailleurs et craint qu'un nouveau problème de transmission les plombe dans la saison. Mais pour Frédéric Vasseur, patron de Ferrari, Perez pourrait en profiter et faire ce que Nico Rosberg avait accompli chez Mercedes lorsqu'il avait battu Lewis Hamilton.

«Il y a donc beaucoup de problèmes de fiabilité en ce moment»

« Cela va nous frapper à un moment donné. Il y a donc beaucoup de problèmes de fiabilité en ce moment. Nous avons eu beaucoup de problèmes mécaniques, heureusement pas au mauvais moment, quand les points sont en jeu », craint Sergio Pérez. Malgré tout, il peut inquiéter Max Verstappen à en croire Frédéric Vasseur qui estime que la fiabilité jouera un rôle primordial dans l'attribution du titre.

«Perez pourrait donc faire une Rosberg»