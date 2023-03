F1 : Verstappen-Perez, «ça peut exploser à un moment»

Thibault Morlain

Pour le moment, Red Bull survole ce début de saison de Formule 1. L'écurie a réalisé le doublé au Bahreïn et en Arabie Saoudite avec une victoire pour Max Verstappen et une pour Sergio Perez. Si sur le papier tout semble aller pour le mieux, le dernier Grand Prix a mis en exergue quelques tensions entre les deux coéquipiers. Et voilà qu'il faudra surveiller de près la relation entre Verstappen et Perez pour cette saison 2023.

Cette saison, pas de changement dans le duo de pilotes chez Red Bull. En effet, l'écurie a décidé de repartir avec Sergio Perez et le double champion du monde en titre, Max Verstappen. Jusqu'à présent, la cohabitation entre le Mexicain et le Néerlandais a toujours été bonne. Mais qu'en sera-t-il pour cette saison 2023 de Formule 1 ? D'un point de vue sportif, les débuts de Red Bull sont exceptionnels. Les deux monoplaces dominent le reste du plateau et deux doublés ont été signés lors des deux premiers Grands Prix de la saison avec une victoire chacun pour Verstappen et Perez. Ce dernier s'est imposé en Arabie Saoudite, course lors de laquelle ça a quelque peu chauffé avec le champion du monde de 25 ans. De quoi laisser présager une suite de la saison explosive chez Red Bull ?

F1 : Gasly menacé, Alpine tente une manoeuvre https://t.co/XLsWV7lRc4 pic.twitter.com/9XK2arQ0QF — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

« Il y a vraiment eu un souci au Brésil »

Ancien pilote F1, Marc Surer s'est exprimé, rapporté par NextGen Auto , sur le duo Max Verstappen-Sergio Perez. Et pour lui, ça peut être explosif chez Red Bull : « On dirait qu’ils se méfient vraiment les uns des autres lorsqu’ils s’expriment chez Red Bull. Il y a vraiment eu un souci au Brésil l’année dernière, et cela n’a pas disparu - c’est toujours là. L’équipe le minimise bien et les pilotes ne le commentent pas vraiment non plus. Mais ça peut exploser à un moment donné ».

« Sergio voit sa chance d’avoir un titre cette année »