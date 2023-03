F1 : Gasly s’en va, ça vire au cauchemar

Arnaud De Kanel

Après plusieurs semaines de discussions intenses, Pierre Gasly finissait par se mettre d'accord avec l'écurie Alpine qui officialisait sa venue juste avant le Grand Prix du Japon à Suzuka. Il laissait derrière lui les souvenirs impérissables de son passage chez AlphaTauri, écurie avec laquelle il avait remporté son seul et unique Grand Prix à ce jour. Depuis son départ, son ancienne écurie n'y arrive pas.

En acceptant de remplacer Fernando Alonso chez Alpine, Pierre Gasly a quitté le giron Red Bull dans lequel il évoluait depuis ses débuts en Formule 1. Son passage le plus marquant restera chez AlphaTauri où il avait remporté son premier Grand Prix à Monza. En trois saisons, le Rouennais avait noué un lien fort avec les membres de son équipe dans laquelle il était très apprécié. Il a laissé le flambeau à son ami Yuki Tsunoda qui fait désormais équipe avec Nyck de Vries. Mais pour le moment, ce n'est pas une réussite.

Le début de saison catastrophique d'AlphaTauri

Sans Pierre Gasly, AlphaTauri connait un début de saison cauchemardesque. L'écurie satellite de Red Bull n'a pas la même réussite que sa grande soeur, loin de là. En deux Grand Prix, AlphaTauri n'a pas inscrit le moindre point. A Bahreïn, Yuki Tsunoda y était presque, 11ème à l'arrivée, tandis que Nyck de Vries terminait en 14ème position. Bis-repetita en Arabie saoudite où les deux pilotes avaient terminé aux même places. A titre de comparaison, même Williams, Haas et Alfa Romeo ont réussi à entrer dans les points. Seule McLaren connait un début de saison aussi chaotique, c'est dire.

AlphaTauri ne panique pas