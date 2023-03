F1 : Gasly arrive, Alpine est aux anges

Arnaud De Kanel

Afin de pallier le départ de Fernando Alonso chez Aston Martin, Alpine a nommé Pierre Gasly pour le remplacer. Le Rouennais a disputé ses deux premières courses avec l'écurie française à Bahreïn et en Arabie saoudite et il est entré dans les points à chaque fois. De quoi satisfaire le patron Otmar Szafnauer.

Pierre Gasly a débuté une toute nouvelle aventure cette saison avec Alpine. Nouveau coéquipier d'Esteban Ocon, le Français est passé par toutes les émotions pour ses débuts. D'une dernière place sur la grille à Bahreïn avant une remontée en course pour entrer dans les points et un week-end beaucoup plus calme en Arabie saoudite. Sans avoir signé de véritable exploit, Gasly est à chaque fois rentré dans les points et c'est ce que lui demande Alpine. La collaboration entre le Rouennais et Otmar Szafnauer débute sur de bons rails. Le patron est très satisfait des débuts de son nouveau pilote.

«C’est un gars adorable»

« Je ne connaissais pas très bien Pierre, j’ai donc dû demander dans le paddock comment il était. Et on m’en avait dressé un portrait assez élogieux. C’est un gars adorable et si vous prenez soin de lui, il est rapide. Il a besoin de cette relation forte avec ses ingénieurs, ses mécaniciens, son équipe. Nous essayons donc de prendre soin de lui », a confié Otmar Szafnauer dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Quelque chose de spécial est en train de se créer entre Pierre Gasly et Alpine.

«Il est très à l’aise»