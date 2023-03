F1 : Red Bull a commis une énorme erreur avec Gasly

Arnaud De Kanel

Avant son aventure chez Alpine, Pierre Gasly a fait ses marques en Formule 1 dans le giron Red Bull. Après deux saisons chez Toro Rosso, le Rouennais était promu dans l'équipe première aux côtés de Max Verstappen mais son expérience a tourné au vinaigre. Christian Horner a avoué qu'il avait fait le mauvais choix en le mettant si haut si tôt.

A 27 ans, Pierre Gasly possède déjà une très grosse expérience en Formule 1. Le Rouennais a été bercé dans le giron Red Bull avec deux années à Toro Rosso avant une promotion chez Red Bull qui n'aura duré que 12 Grand Prix, un retour à Toro Rosso, trois saisons avec AlphaTauri et enfin le début d'une nouvelle aventure avec Alpine en 2023. C'est justement sur son passage écourté chez Red Bull que Christian Horner émet des regrets. Avant de trouver la perle rare avec Sergio Perez, le Britannique a essuyé de nombreux échecs pour mettre la main sur le pilote capable d'évoluer derrière Max Verstappen. Outre Pierre Gasly, Alex Albon s'est également brulé les ailes.

«Il a peut-être été injuste de les faire venir si tôt»

« Je pense que l’élément clé dans la nomination de Checo était son expérience. Et il a peut-être été injuste pour les deux précédents [Pierre Gasly et Alex Albon] de les faire venir si tôt. Je pense que Checo, avec son expérience, a connu les coups durs dans sa carrière. C’est un gars très équilibré, c’est un grand ‘team player‘. Il a une bonne vision du développement de la voiture et il est très facile de travailler avec lui, donc ce sont toutes les raisons pour lesquelles nous l’avons choisi en premier lieu, et il est à la hauteur », a déploré Christian Horner dans des propos relayés par Secteur F1 .

«Perez doit être à son meilleur niveau»