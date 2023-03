F1 : Mercedes est prêt à tricher, Verstappen peut enrager

La rédaction

Red Bull marche sur l'eau en ce début de saison, au contraire de Mercedes. L'écurie allemande, habituée à jouer les premiers rôles en Formule 1 est en proie au doute, pendant que ses adversaires s'améliorent. Accusant 49 points de retard sur Red Bull après deux courses, la nouvelle monoplace ne ravi pas Hamilton ni Toto Wolff, son directeur, qui pourrait même imiter son concurrent pour trouver rapidement des axes d'améliorations.

Toto Wolff n'est pas un homme qui laisse filer le temps sans rien faire. Depuis le début de la saison, il voit que la monoplace de Mercedes n'est pas digne de jouer les premiers rôles et s'affaire donc à trouver une solution, quitte à copier sur la monoplace de son concurrent : Red Bull.

« Nous savons sur quoi nous appuyer »

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Toto Wolff prend tout d'abord l'exemple d'Aston Martin : « Ce qu'Aston Martin a fait prouve qu'en l'espace de six ou sept mois, vous pouvez gagner énormément de temps au tour, ce qui vous permet de jouer aux avant-postes. Cela fait donc plaisir à voir. C'est une bonne chose pour nous tous de voir qu'il ne faut jamais faire une croix sur une saison si l'on peut faire ce genre de choses. Je pense que les changements les plus importants que nous ayons apportés ont consisté à regarder où nous voulions positionner la voiture dans sa zone de confort. Nous avons été trop bas l'année dernière, nous avons été trop haut cette année. Et maintenant, nous pensons que nous savons sur quoi nous appuyer. Évidemment, tout le reste suivra au niveau de ce qu'il faudra mettre en œuvre pour le plancher et la carrosserie. Je ne veux donc pas paraître trop bêtement optimiste, mais au moins nous voyons se profiler des choses qui sont encourageantes. »

