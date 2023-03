F1 : Verstappen peut trembler, un terrible coup est annoncé

La rédaction

Le week-end dernier, lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite disputé sur le circuit de Djeddah, Sergio Pérez a remporté la course devant son coéquipier, Max Verstappen. Le Néerlandais s'était lancée dans une remontée fantastique, lui qui était parti de la 15ème place. Néanmoins, Verstappen a chipé lors du dernier tour la place de leader du classement général, en réussissant le tour le plus rapide, qui appartenait alors à Pérez. La bataille fait déjà rage.

Et si Sergio Pérez sortait de sa tanière pour venir jouer un mauvais tour à Max Verstappen ? Habitué à être l'homme de l'ombre chez Red Bull, le Mexicain aurait pourtant une carte à jouer cette saison, vu la monoplace dont il dispose. Selon Damon Hill, « Checo est un homme confiant. Quand il est parti chez Red Bull, il était l'un des rares à pouvoir être assez fort pour ne pas se laisser intimider par l'équipe. » Et après 2 ans à jouer les seconds rôles, il est fort probable qu'il veuille se battre pour le titre...

« Nous avons eu beaucoup de problèmes mécaniques »

Sergio Pérez, malgré l'excellent début de saison de Red Bull reste prudent sur les courses à venir, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Cela va nous frapper à un moment donné. Il y a donc beaucoup de problèmes de fiabilité en ce moment. Nous avons eu beaucoup de problèmes mécaniques, heureusement pas au mauvais moment, quand les points sont en jeu . »

« Pérez pourrait faire une Rosberg »