F1 : C’est confirmé, Alonso peut rêver

Arnaud De Kanel

Surprenant troisième il y a deux semaines à Bahreïn, Fernando Alonso a réitéré son incroyable performance ce week-end en Arabie saoudite pour signer son 100ème podium en carrière. Sa monoplace est bien la 3ème meilleure du paddock derrière les deux Red Bull c'est prouvé, et il peut désormais se mettre à rêver d'un troisième titre mondial.

A l'annonce de son départ d'Alpine l'été dernier pour rejoindre Aston Martin, Fernando Alonso surprenait les observateurs et semblait se diriger vers un énième mauvais choix qui à 41 ans, devait sonner la fin de sa carrière en Formule 1. Finalement, il donne tort à tout le monde. Le vétéran du paddock est de nouveau monté sur le podium en Arabie saoudite, pour la deuxième fois en deux Grand Prix, et peut se donner le droit de rêver de reconquérir le graal.

F1 : Le grand retour de Fernando Alonso va devenir légendaire https://t.co/vmDXbMyzUf pic.twitter.com/2Qy2awL3wr — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

Alonso encore sur le podium

Après la surprise de Bahreïn, on attendait de voir si Fernando Alonso et son Aston Martin étaient vraiment si forts que cela. Ils nous l'ont prouvé et de fort belle manière en Arabie saoudite. Alonso n'a pas été loin de signer la pole mais s'est finalement élancé deuxième pour franchir la ligne d'arrivée en troisième position. Son Aston Martin est meilleure que les Ferrari et les Mercedes ! Il peut donc rêver d'un podium en fin de saison, voire mieux. En effet, l'AMR23 pourrait devancer les Red Bull d'ici la fin de l'année car l'écurie autrichienne a vu son temps en soufflerie être réduit après avoir dépassé le cost-cap. Aux ingénieurs de l'écurie britannique d'en profiter afin de donner sur un plateau un troisième titre mondial à un Fernando Alonso qui n'attend que cela. Son manager Flavio Briatore ose espérer qu'il refasse son retard sur Red Bull.

«S’il a une chance de gagner, il ne la laissera pas passer»