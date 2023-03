F1 : Départ acté chez Mercedes, Hamilton au fond du trou

La rédaction

Nico Rosberg, ancien champion du monde de Formule 1 en 2016 avec Mercedes, était le coéquipier de Lewis Hamilton, avec qui les relations étaient plutôt fraiches. Retraité depuis, le pilote allemand est resté dans le monde de la Formule 1, analysant les courses et les pilotes. L'occasion pour lui de parler d'Angela Cullen, la physiothérapeute de Lewis Hamilton, qui a brutalement quitté Mercedes et dont le départ aurait sévèrement touché le pilote britannique.

Depuis 2016, Angela Cullen était aux côtés de Lewis Hamilton. Avec elle, il a remporté 4 titres de champion du monde, sur ses 7 sacres. Son rôle était de l'accompagner sur tous les circuits et de lui faciliter la vie. Le courant est très vite passé et les deux ne se quittaient jamais. Mais contre toute attente, la Néo-Zélandaise a décidé de quitter Mercedes, à l'amiable en déclarant : « Aujourd'hui, je suis ravie de vous annoncer que je suis partie pour une nouvelle aventure. Je suis tellement reconnaissante et bénie d'avoir eu cet incroyable parcours en F1 et je sais que mon histoire va continuer. Lewis, tu es le GOAT. Ce fut un tel honneur et un tel plaisir d'être à tes côtés. »

« Angela était une vraie amie pour lui »

Nico Rosberg, champion du monde 2016 a exprimé son ressenti sur le départ d'Angela Cullen au micro de Sky Sports : « Les choses sont probablement encore pires parce que même si la séparation s’est apparemment faite à l’amiable, vous savez, Angela était une vraie amie, je pense, pour lui aussi. Et c’est avec votre entraîneur que vous passez le plus clair de votre temps pendant un week-end de course. Vous finissez aussi par aller dîner dans un groupe très restreint, avec peut-être un membre de la famille et un entraîneur, et c’est tout. »

« Pas très agréable pour Lewis »