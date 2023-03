F1 : Ça chauffe entre Mercedes et Hamilton !

Arnaud De Kanel

Auteur de qualifications décevantes, Lewis Hamilton s'élancera depuis la 7ème position sur la grille de départ à Djeddah, derrière Esteban Ocon. Rien ne va plus entre le Britannique et son écurie qu'il a de nouveau réprimandée samedi en raison de la contre-performance de sa monoplace. Toto Wolff a tenu à éteindre l'incendie qui couve chez Mercedes.

Que se passe-t-il chez Mercedes en ce début de saison ? Trois jours après la départ surprise d'Angela Cullen, la physiothérapeute de Lewis Hamilton, des tensions apparaissent au sein de l'écurie allemande. Détendu et souriant devant les journalistes, le septuple champion du monde se montre froid avec son patron Toto Wolff et alimente les rumeurs d'une prétendue brouille entre les deux hommes. L'Autrichien reconnait que « l’heure n’est pas à la blague » avec Hamilton, non pas à cause d'une dispute mais bien à cause des performances décevantes de sa monoplace.

«Nous devons faire les choses»

« On dirait que Lewis dit des choses qui ne sont pas alignées avec l’équipe, mais il l’est. En fait, nous avons les mêmes objectifs - nous voulons gagner des championnats du monde. Certains d’entre nous avaient une vision différente de la façon dont nous devons faire les choses et d’autres avaient une autre perspective. À la fin, nous avons tous décidé ensemble de rester avec le concept et d’essayer de le faire fonctionner, encouragé par les résultats à la fin de l’année dernière, et nous nous sommes totalement trompés. Il était l’un de ceux qui disait ’Je ne me sens pas bien dans cette voiture’ », a tout d'abord expliqué Toto Wolff, rapporté par Next Gen Auto .

«Nous lui devons une voiture rapide»