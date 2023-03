F1 : C'est la crise chez Mercedes, Hamilton n'en peut plus

La rédaction

Ce vendredi, à deux jours du deuxième Grand Prix de la saison en Arabie Saoudite, avait lieu les essais libres. L'occasion pour les pilotes de prendre possession de leur monoplace et du circuit, tout en étant chronométré. Et malheureusement pour Lewis Hamilton et Mercedes, le chemin est encore long avant d'avoir une voiture compétitive. Le pilote britannique semblait d'ailleurs désabusé.

Qu'ils étaient durs ces essais pour les pilotes Mercedes. Sur le circuit de Djeddah, en Arabie Saoudite, George Russell a terminé 5ème, tandis que Lewis Hamilton finissait à une triste 11ème place. Une place qui n'est pas à la hauteur des ambitions du pilote britannique. Il semblait d'ailleurs totalement déprimé après cette séance d'essais, au contraire de son homologue britannique, George Russell.

« Il suffit de maximiser ce que l'on a »

George Russell bénéficie encore de la fougue de la jeunesse et n'est pas alarmiste après cette séance d'essai en Arabie Saoudite, comme il l'a fait savoir dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Je ne sais pas quelle était la puissance moteur utilisée par chacun. Red Bull est devant. Nous apprenons des choses qui nous aideront à court et moyen terme. Il faut maximiser le package que l’on a. Mettre les réglages dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Nous n’allons pas trouver une seconde du jour au lendemain, même si j’aimerais beaucoup. Nous devons continuer à comprendre et à voir si la nouvelle direction que nous prenons est la bonne. C’est aux gars de l’usine de répondre à cette question, en étudiant les données. Pour moi, ce week-end, il suffit de maximiser ce que l’on a. Il y a eu de petits changements ce week-end, proches de ceux de Bahreïn. Nous avions de petits éléments nouveaux sur la voiture pour les EL2, mais ce n’est que du court terme. »

« J'ai vraiment été en difficulté »