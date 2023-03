F1 : Gasly fait une annonce, Hamilton va halluciner

Hugo Chirossel

Alors qu’il partait de la 20e place sur la grille lors du Grand Prix de Bahreïn, Pierre Gasly a réussi à remonter pour décrocher une neuvième position à l’arrivée. S’il est encore difficile de jauger le potentiel de l’Alpine A523 par rapport à la concurrence, le pilote français estime que sa monoplace aurait pu embêter les Mercedes à Sakhir, ce qui risque de ne pas plaire à Lewis Hamilton.

Le premier Grand Prix de la saison a plongé Mercedes dans la crise. Arrivé cinquième à Bahreïn, Lewis Hamilton avait poussé un coup de gueule envers son équipe, qu’il a invité à « assumer » ses erreurs et à dire « nous ne vous avons pas écouté, ce n’est pas ce qu’il faut et nous devons travailler ». S’il a fait son mea culpa depuis, le septuple champion du monde reste tout de même déçu de sa monoplace, qui n’a pour le moment pas les moyens de lutter avec les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez.

« Nous aurions eu le rythme nécessaire pour les embêter »

Pire, à en croire les propos de Pierre Gasly, Lewis Hamilton pourrait même voir les Alpine lui poser des problèmes. Le Français estime que son équipe avait les moyens pour intégrer le top 5 lors du Grand Prix de Bahreïn. « Je pense que nous aurions pu nous battre avec George (Russell). Il est toujours difficile de refaire une course et (de meilleures qualifications) auraient potentiellement signifié que nous n'aurions pas eu de pneus tendres neufs pour commencer la course. Il y a donc beaucoup de choses qui peuvent changer le résultat, mais je suis certain que nous aurions eu le rythme nécessaire pour les embêter », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Motorsport.com .

« Nous sommes dans le coup »