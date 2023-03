F1 - Mercedes : Hamilton, le calvaire sans fin

Arnaud De Kanel

Attendu au tournant après un week-end difficile à Bahreïn, Lewis Hamilton a de nouveau été en difficulté à Djeddah ce week-end. Le pilote britannique qui ambitionne de remporter un huitième titre mondiale est en train peu à peu de se résigner, comme son écurie qui veut complètement changer son concept.

Ce week-end de course en Arabie saoudite s'annonçait compliqué pour Lewis Hamilton. Le vendredi, il annonçait la fin de sa collaboration avec Angela Cullen, sa physiothérapeute depuis 2016 et qui se cachait derrière tous ses succès. Peut-être sentait-elle que Mercedes était en train d'imploser ? Personne ne sait mais les jours qui ont suivi son départ surprise justifient sa décision. L'écurie allemande est aux abois en ce début de saison et semble complètement désordonnée. La faute à un faible degré de malchance mais surtout à une monoplace toujours pas au point. A Djeddah, Lewis Hamilton a encore déçu.

Hamilton loin du compte

Le Grand Prix d'Arabie saoudite n'aura pas été simple pour Lewis Hamilton. Seulement septième sur la grille, soit juste derrière Esteban Ocon, le septuple champion du monde a connu une première partie de course difficile. En pneus durs lors du premier relai, Hamilton a énormément souffert. Tout s'est un peu mieux déroulé pour lui après son passage au stand mais ce n'est pas pour autant qu'il a réussi à prendre le dessus sur son coéquipier George Russell. Il peut se satisfaire d'un dépassement sur la Ferrari de Carlos Sainz mais il est encore très loin des ambitions qu'il s'était fixé en début de saison. Il n'a pas non plus été aidé par l'intervention de la voiture de sécurité qui a mis à mal sa stratégie. Cinquième à l'arrivée et au classement des pilotes, Lewis Hamilton est à 24 longueurs du leader Max Verstappen... Ça ne devrait pas aller en s'arrangeant car chez Mercedes, on ne cesse de marteler que cette monoplace est bonne à jeter.

«Nous pouvons jeter notre voiture à la poubelle»