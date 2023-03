F1 - Verstappen : Deux grandes menaces se confirment

Arnaud De Kanel

Grand favori à sa propre succession, Max Verstappen voit deux menaces, différentes à bien des égards, se dresser sur sa route en ce début de saison. Entre un Fernando Alonso en feu et un Sergio Perez qui ne veut pas se laisser marcher dessus, le double champion du monde néerlandais sait à quoi s'attendre.

Le deuxième week-end de course de la saison a été agité pour Max Verstappen. Lâché par sa boite de vitesse en qualifications, le double champion du monde en titre a du s'élancer de la 15ème position sur la grille de départ. Il devait alors réaliser une grosse remontée pour essayer de limiter la casse. Une formalité pour sa Red Bull qui a avalé le peloton. A l'arrivée, Max Verstappen s'est intercalé entre ses deux rivaux les plus sérieux pour cette saison : Sergio Perez et Fernando Alonso. Le Néerlandais aura plus de travail que prévu.

Perez veut jouer sa carte

Vainqueur à Djeddah deux semaines après avoir terminé deuxième à Bahreïn, Sergio Perez veut réaliser le coup du siècle. Dans une monoplace plus forte que jamais, le pilote mexicain joue crânement sa chance et met la pression sur Max Verstappen. Surpris de voir que son leader avait finalement réalisé le meilleur tour en course, il n'a pas hésité à pousser un coup de gueule. Perez s'affirme et estime qu'après deux années de bons et loyaux services, son tour est venu. « On va devoir revoir la manière de communiquer parce que Max n’a visiblement pas compris la même chose. Le titre va sans doute se jouer entre nous cette saison et il va falloir être clair en interne, car c’est à mon tour d’être champion ! », confiait-il. Compréhensible.

Alonso confirme

De nouveau sur le podium, pour la 100ème fois de sa carrière, Fernando Alonso s'affirme en tant que rival de Max Verstappen. A contrario de Sergio Perez, il n'a pas une voiture aussi rapide que le Néerlandais, mais il a les pleins pouvoirs chez Aston Martin et ne risque pas d'être chahuté par son coéquipier, du moins pour le moment. Il jouit également d'une énorme confiance et espère pouvoir se rapprocher des Red Bull au cours de la saison en profitant de la sanction de l'écurie autrichienne après avoir dépasser le cost-cap. Alors que tout s'annonçait calme pour lui, Max Verstappen se retrouve grandement menacé.