F1 : Le grand retour de Fernando Alonso va devenir légendaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le Grand Prix d'Arabie Saoudite a confirmé qu'il faudrait compter sur Aston Martin et que Fernando Alonso ne s'est pas trompé en acceptant de remplacer Sebastian Vettel. L'Espagnol vient en effet d'enchaîner un deuxième podium en autant de course, le 100e de sa carrière. Et s'il poursuit sur sa lancée, le double champion du monde pourrait entrer encore un peu plus dans la légende.

Il y a quelques mois, lorsque Fernando Alonso annonçait qu'il quittait Alpine pour remplacer Sebastian Vettel chez Aston Martin, rares étaient ceux qui trouvaient que c'était une bonne idée. Il faut dire que sur le papier, l'Espagnol quittait la quatrième force du plateau pour la septième. Mais force est de constater qu'il ne s'est pas trompé. Et pour cause, Aston Martin a créé une monoplace totalement différente de celle de la saison dernière et qui s'impose comme la deuxième plus rapide du plateau derrière Red Bull. Fernando Alonso vient ainsi d'enchaîner deux podiums de suite, à Bahreïn et en Arabie Saoudite, sur deux circuits très différents, ce qui confirme donc que l'AMR23 est très bien née. « Quel début de saison ! C’était impensable il y a un mois quand on a lancé la voiture, mais l’équipe a fait une voiture incroyable, une exécution fantastique à Bahreïn et ici, et une bonne stratégie », s'enthousiasmait même l'Espagnol dimanche.

Un 100e podium historique

La grande question est désormais de savoir jusqu'où peut aller Fernando Alonso. Une chose est sûre, il a déjà atteint le cercle très fermé des pilotes à 100 podiums en carrière. Si son Aston Martin confirme son niveau, il peut même rapidement espérer rattraper Kimi Räikkönen (103) et Alain Prost (106). Sebastian Vettel (122), Michael Schumacher (155) et surtout Lewis Hamilton (191) semblent en revanche hors d'atteinte. A moins que Fernando Alonso, malgré ses 41 ans, décide de poursuivre encore longtemps sa carrière. Tant que sa monoplace sera aussi rapide, il n'a en tout cas aucune raison d'arrêter.

La légende attend Fernando Alonso

C'est d'ailleurs son âge qui pourrait lui permettre d'entrer encore un peu plus dans la légende de la Formule 1. En effet, après avoir battu plusieurs records de précocité lors de ses débuts, Fernando Alonso pourrait cette fois-ci s'imposer comme l'un des pilotes les plus âgés à briller. Du haut de ses 41 ans (il aura 42 ans le 29 juillet prochain), l'Espagnol pourrait par exemple entrer dans le top 5 des pôles positions acquises par les pilotes les plus âgés bien que Giuseppe Farina (47 ans) et Juan Manuel Fangio (46 ans) soient intouchables, mais il s'agit d'une époque où les pilotes commençaient leur carrière beaucoup plus tard et la terminer de fait également plus tard. Dans la F1 moderne, la longévité de Fernando Alonso est une exception fantastique. S'il venait à s'imposer prochainement, le double champion du monde pourrait se positionner à la septième des pilotes les plus âgés à avoir remporter un Grand Prix, devant Nigel Mansell probablement le dernier vétéran à avoir dominé la Formule 1. Ces dernières saisons, les pilotes de plus de 40 ans capable de jouer les premiers rôles ont été très rares, pour ne pas dire inexistant. Cette saison, Fernando Alonso en fait partie et il ne compte pas s'arrêter de si tôt puisque son contrat chez Aston Martin couvre au moins deux saisons. Suffisant pour rêver à un troisième titre, 17 ans après le dernier ? Cela lui permettrait d'entrer encore plus dans la légende, devant l'un des champions du monde les plus âgés derrière les intouchables Fangio et Farina dans les années 1950. Plus récemment, Lewis Hamilton a été titré à 35 ans en 2020, ce qui semble déjà être un âge avancé à l'époque des Verstappen, Russell, Leclerc et autre Norris. Mais Fernando Alonso est d'un autre monde et son Aston Martin pourrait lui permettre de le faire savoir à la nouvelle génération.