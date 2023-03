La rédaction

Les deux premiers Grand Prix de la saison de F1 (Bahreïn et Djeddah) auront connu leur lot de polémiques. Charles Leclerc (Ferrari), Esteban Ocon (Alpine), et surtout Fernando Alonso (Aston Martin) n’auront pas été épargnés par les décisions de la FIA. L’occasion pour le pilote français et un membre de l’écurie de l’Espagnol, de s’exprimer sur cette situation.

Cela ressemble fortement à une hécatombe. Depuis le début de la saison de Formule 1, nombreux sont les pilotes à avoir été pénalisés par la FIA, pour cause de mauvais placement sur la grille. Ces sanctions à répétition commencent à agacer sérieusement certains pilotes, et certaines écuries également.

F1 : Alpine et Aston Martin enragent après Fernando Alonso

« Cela semble être une pénalité stupide. Ce n’est pas aussi facile que ça en a l’air de garer la voiture au bon endroit, surtout avec ces grosses voitures, et la hauteur à laquelle nous sommes assis » , peste Esteban Ocon au micro de Channel 4 . « Je ne savais pas non plus si j’étais dans le box ou pas dans cette course, donc je m’inquiétais, mais honnêtement, c’est très, très dur, et tous les écarts ne sont rien au fond. C’est la règle maintenant et nous devons être plus prudents dans tout ce que nous faisons » , conclut le pilote de chez Alpine.

« Ce n’était pas volontaire », Aston Martin monte au créneau pour Alonso