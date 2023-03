F1 : L’incroyable sortie du père de Verstappen

La rédaction

Lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, disputé le week-end dernier, Max Verstappen a encore montré l'étendue de son talent, lorsqu'il est passé de la 15ème place au départ, à la deuxième place à l'arrivée. Son coéquipier, le Mexicain Sergio Pérez a remporté ce Grand Prix mais le père de Max Verstappen Jos, a prévenu l'a prévenu qu'il n'en gagnerait pas beaucoup. Ambiance.

Chez les Verstappen, la Formule 1 est une histoire de famille. Avant que Max ne devienne l'immense pilote que l'on connait, c'était son père, Jos, qui était au volant d'une monoplace. De 1994 à 2003, il a pris part à 107 Grands Prix, sans toutefois devenir champion du monde, n'ayant marqué que 17 points en tout. « Jos the boss » est revenu sur le Grand Prix d'Arabie Saoudite, ne semblant pas avoir oublié le trashtalk qu'il faut avoir en Formule 1 lorsqu'il parle du coéquipier de son fils, Sergio Pérez.

« Je savais qu'il allait le faire »

Max Verstappen a tout de même réussi à finir le Grand Prix avec le meilleur tour de course. Une performance louée par son père, Jos Verstappen, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Je savais juste qu’il allait le faire. C’est sympa n’est-ce pas ? Comme ça, il restera au moins leader du championnat. Il semble que nous allons dominer ce championnat alors pourquoi les priver de se battre pour ça. Nous avons une très bonne voiture. Si vous voyiez avec quelle facilité ils s’éloignaient des autres, ils étaient une seconde plus vite. Est-ce que cela peut être comblé ? Je ne sais pas. Mais ce n’est pas comme si nous Red Bull allait rester immobile. Nous aurons également des évolutions. »

« Pérez sait qu'il n'a pas souvent la chance de gagner »