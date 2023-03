Surprise, Verstappen met un coup de pression à Red Bull

La rédaction

Le deuxième Grand Prix de la saison 2023 de Formule 1 avait lieu ce dimanche à Djeddah en Arabie Saoudite. Contrairement à Bahreïn, il y a deux semaines, Max Verstappen n’a pas remporté la course, mais a fini deuxième après une énorme remontée. Touché par quelques problèmes techniques, le Néerlandais a vu son coéquipier Sergio Perez s’adjuger la victoire, alors que Fernando Alonso complète le podium. Malgré sa remontée, le Néerlandais attend mieux pour la suite.

Passé d’une 15ème place au départ de la course à une place sur le podium, Max Verstappen a su se battre pour revenir dans les premières positions à Djeddah. S’il a d’ailleurs impressionné Lewis Hamilton, le Néerlandais a dévoilé sa méthode employée afin de remonter les autres voitures. « Je n’y ai jamais vraiment réfléchi. Mais oui, de manière réaliste, avec ou sans la voiture de sécurité, je pense que la 2e place était la meilleure possible. Le début, les premiers tours, c’était vraiment difficile de suivre les voitures à cause du circuit urbain, des virages rapides, des murs tous très proches, vous avez une sorte de file de voitures bloquées dans l’aspiration. Et la voiture a un peu un comportement erratique. Après quelques tours, tout a commencé à s’arranger et j’ai pu les dépasser un par un. Le rythme était alors bon » a déclaré Max Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

Verstappen n’a rien pu faire face à Sergio Perez

Remonté à la 2ème place, Max Verstappen n’a en revanche, pas réussi à doubler son coéquipier Sergio Perez, pour aller chercher la victoire finale : « La voiture de sécurité m’a bien sûr aidée à revenir dans la course. Mais même avec ça et le redémarrage, vous perdez trop de temps par rapport à Checo, par exemple. Donc, une fois que j’ai atteint la 2e place, c’était un écart assez décent, disons comme ça, sur un circuit où il n’y a pas beaucoup de dégradation. J’ai donc essayé, bien sûr, de réduire un peu l’écart » .

