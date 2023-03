F1 : Leclerc n’y arrive toujours pas, Ferrari s’explique

Arnaud De Kanel

Deux semaines après l'énorme désillusion survenue à Bahreïn où il avait été contraint à l'abandon, Charles Leclerc a franchi la ligne en septième position en Arabie saoudite. Le pilote monégasque a été spectateur de la nouvelle démonstration de force des Red Bull, tandis que Ferrari est apparue comme la 4ème force du paddock, une situation qui déplait fortement à Frédéric Vasseur.

Le miracle n'a pas eu lieu pour Charles Leclerc. Parti de la douzième position sur la grille la faute à la pénalité de 10 places qui lui a été infligée suite à un changement de moteur, le pilote Ferrari n'est pas parvenu à signer une folle remontée, à contrario de Max Verstappen, parti 15ème et 2ème à l'arrivée. Ce résultat fait mal au Monégasque qui ambitionne toujours de ravir le titre à son rival néerlandais. Cette fois-ci, Frédéric Vasseur a pointé du doigt les pneumatiques chaussées par les monoplaces pour tenter d'expliquer cette nouvelle déconvenue, mais ne veut pas pour autant les incriminer.

«Ça ne va pas !»

« Je ne suis pas du tout satisfait. Je pense qu’hier nous avions plutôt un bon rythme en qualifications, nous étions largement devant Aston Martin et Mercedes, et c’était le contraire en course. Nous devons comprendre pourquoi nous avons une si grosse perte entre qualif et course par rapport à la concurrence. Je dirais que ce n’était pas trop mal en début de course, surtout pour Charles qui a réussi à remonter de la 12e à 6e place. Mais avec les pneus durs, on s’est complétement écroulé. Ca ne va pas ! Il faut que l’on comprenne ce qui se passe avec les pneus. Je ne blâme pas du tout les pneus, c’est nous qui ne sommes pas capables de les faire marcher », a déclaré le patron de La Scuderia dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Il reste encore un long chemin à parcourir»