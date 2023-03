F1 : Catastrophe pour Verstappen, Red Bull sort du silence

La rédaction

Ce samedi avaient lieu les qualifications sur le circuit de Djeddah, avant le deuxième Grand Prix de la saison qui en Arabie Saoudite. Promis aux deux premières places, Red Bull a connu une vraie désillusion à cause d'un problème de transmission ayant condamné Max Verstappen à partir de la quinzième place. Interrogé, le directeur de l'écurie a tenté d'expliquer les causes de ce fiasco.

Le titre est encore loin de tendre les bras à Max Verstappen. Embêté par sa voiture à Djeddah, le Néerlandais partira à la 15ème position lors du deuxième Grand Prix de la saison. Mais heureusement pour lui, son concurrent le plus solide Charles Leclerc partira de la douzième place, même s'il a fini deuxième lors des qualifications, puisqu'il a écopé d'une pénalité de 10 places. La voie est donc libre pour le coéquipier de Max Verstappen, Sergio Pérez.

« C'est une excellente opportunité pour Checo »

Christian Horner, le directeur de l'écurie Red Bull a loué les qualifications de Sergio « Checo » Pérez dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Le tour de Checo, le premier tour en Q3, a été phénoménal, donc je suis ravi qu’il décroche sa deuxième pole aujourd’hui. Non, il n’y a pas d’inquiétude avant la course. Quelque chose s’est manifestement passé là-bas et nous devons aller au fond des choses, le comprendre et nous assurer que cela n’arrive pas demain. C’est une course difficile qui attend tout le monde ici, il s’agira d’éviter les ennuis. Il va y avoir beaucoup d’action, du carnage et cela devrait donner une course passionnante, espérons-le. C’est une excellente opportunité pour Checo, il est important de convertir cela en victoire pour lui, et nous allons avoir deux courses différentes dans ce Grand Prix demain. »

« Je suis sûr que Verstappen courra bien demain »