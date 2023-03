Malaise chez Red Bull, Verstappen est menacé en interne

Hugo Chirossel

Bien que Red Bull ait réalisé un deuxième doublé consécutif le week-end dernier lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite, la tension monte en interne. Max Verstappen n'a pas hésité à critiquer ouvertement la fiabilité de sa monoplace. Autre sujet de discorde au sein de l’écurie autrichienne : le point du meilleur tour. Le Néerlandais et Sergio Pérez avaient des discours différents à ce sujet après la course.

Red Bull a une nouvelle fois dominé la concurrence. Après la première et deuxième position de Max Verstappen et Sergio Pérez lors du Grand Prix de Bahreïn, c’est le Mexicain qui s’est imposé en Arabie Saoudite, devant le Néerlandais. Les deux hommes sont au coude-à-coude au classement des pilotes, où ils ne sont séparés que d’un point.

Coup de théâtre en F1, Fernando Alonso se paye Mercedes https://t.co/6RNl7F4dRS pic.twitter.com/v8G73nGjYe — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

« On nous a laissé libre d’attaquer »

Un point obtenu par Max Verstappen dans les derniers instants à Djeddah, lorsqu’il a signé le meilleur tour en course. « À quelques tours de l’arrivée, j’ai demandé qui le détenait. On nous a laissé libre d’attaquer en fixant un temps au tour, mais c’est juste une référence, il est normal de vouloir ce point supplémentaire », a-t-il confié en conférence de presse après la course, dans des propos relayés par ActuF1 .

« C’est à mon tour d’être champion ! »