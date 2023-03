F1 - GP d’Arabie Saoudite : Verstappen-Hamilton, le coup de folie

Arnaud De Kanel

Alors que la 3ème édition du Grand Prix d'Arabie saoudite se disputera ce dimanche, c'est l'occasion parfaite de revenir sur l'édition 2021 marquée par la bataille épique entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Disputée en toute fin de saison, cette course avait été décisive pour la conquête du titre mondial.

Pour la 3ème année consécutive, le Grand Prix d'Arabie saoudite est présent dans le calendrier de Formule 1. La troisième édition se tiendra ce dimanche mais cette toute nouvelle course a déjà été le théâtre d'une bataille légendaire. En 2021, c'est Max Verstappen et Lewis Hamilton qui s'étaient tirés la bourre alors qu'ils se disputaient le titre mondial. Le week-end avait démarré très fort avec une séance de qualifications d'anthologie.

Verstappen si près de la pole

En 2021, le Grand Prix d'Arabie saoudite était l'avant dernière étape de la saison de Formule 1. Cette année là, Lewis Hamilton et Max Verstappen se battaient pour le titre et chaque point était décisif, chaque millième également. C'est pour cela que les séances de qualifications n'étaient pas prises à la légère. Une pole position donnait, et donne encore, un avantage non-négligeable. Lewis Hamilton avait signé le meilleur temps à Djeddah en 2021, Max Verstappen le savait. Pour sa dernière tentative, le pilote Red Bull était parti pleins gaz, améliorant le temps du Britannique sur les deux premiers secteurs avant de partir à la faute dans le dernier virage et de voir ses chances d'accrocher la pole s'envoler. Des regrets car son tour allait rentrer dans l'histoire tant il était parfait. Mais voilà, le destin était fait ainsi et Verstappen devait donc s'élancer en 3ème position sur le grille derrière Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Hamilton malgré tout

Au vu des qualifications de très haut niveau, ce Grand Prix d'Arabie saoudite était promis à un scénario intense. Au départ, les deux Mercedes ont pris un excellent départ mais au 10ème tour a lieu le premier incident de course avec le crash de Mick Schumacher qui oblige l'intervention de la voiture de sécurité. Les Mercedes en profitent et s'arrêtent au stand pour chausser de nouveaux pneus tandis que Verstappen fait le choix de rester en course. Choix payant puisque le drapeau rouge sera dégainé trois tours plus tard, offrant au Néerlandais un arrêt gratuit. Il se retrouve donc en tête au re-start. Hamilton prend un meilleur départ que lui mais il tente un freinage tardif et fait sortir le Britannique des limites de la piste. Surpris par la manœuvre risquée de son rival, il se fait dépasser par Esteban Ocon. Mais encore une fois, un fait de course est venu interrompre la course. Nouveau drapeau rouge avec Sergio Pérez, touché par Charles Leclerc, qui est parti en tête-à-queue tandis que Nikita Mazepin avait percuté violemment la Williams de George Russell. Après un long marchandage avec le directeur de course, Verstappen et Hamilton s'élancent derrière Ocon. Au profit d'un meilleur départ, le Néerlandais reprend les commandes avant de se lancer dans une incroyable passe d'armes avec son rival britannique qui finira par prendre le dessus, profitant des gommes usées de Verstappen, pour revenir à égalité parfaite au classement avant l'ultime course de la saison.