F1 : Alonso annonce du lourd, la guerre est lancée avec Verstappen

Malgré la très nette supériorité de Red Bull depuis le début de saison, Fernando Alonso, qui a terminé deux fois de suite sur le podium, assure qu'il aura des opportunités de gagner. La moindre faille qui apparaîtra chez Max Verstappen, l'Espagnol sera à l'affût pour décrocher sa première victoire depuis 2012.

Cela fait désormais dix ans que Fernando Alonso court après la 33e victoire de sa carrière. En effet, depuis son succès à Barcelone en 2013, le double champion du monde n'est plus monté sur la plus haute marche d'un podium. Mais cette saison, il n'a jamais semblé aussi proche de renouer avec la victoire. Et pour cause, son Aston Martin a bluffé tout le paddock et lui a permis de décrocher deux podiums consécutifs pour commencer la saison 2023. Troisième à Bahreïn et en Arabie Saoudite, Fernando Alonso rêve désormais de plus, mais pour cela, il faudra battre les Red Bull de Max Verstappen et de Sergio Pérez, intouchables depuis le début de la saison. Mais visiblement, cela n'effraie pas l'ancien pilote Alpine.

Alonso est persuadé de pouvoir gagner cette saison

« Je pense qu’à Bahreïn, s’ils avaient poussé, ils auraient été très loin devant. Et là, ils étaient devant, ils étaient intouchables, c’est sûr, mais un peu plus près. C’est donc une bonne chose. Nous avons mené la course et nous avons donc eu la première image d’une Aston Martin menant le peloton de Formule 1 pendant deux tours, et j’espère que ce ne sera pas la dernière », lance l'Espagnol dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant d'assurer que dès que Red Bull aura un problème de fiabilité, il saura saisir sa chance.

«Max a eu une défaillance en qualifications, s’il l’avait eue en course...»