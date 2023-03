F1 : Surprise, Verstappen lâche une bombe sur avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a récemment signé l'un des plus gros contrats de l'histoire de la Formule 1, Max Verstappen, dont l'engagement court jusqu'en 2028 avec Red Bull, ne cache pas qu'à l'issue de son bail avec son écurie, il pourrait tout simplement quitter le monde de la F1.

Double champion du monde en titre, Max Verstappen a prouvé qu'il était un pilote hors norme. C'est la raison pour laquelle Red Bull n'a pas hésité à investir sur le très long terme avec le Néerlandais qui a prolongé son contrat l'année dernière pour une durée de cinq saisons, ce qui est très rare en F1. Par conséquent, Verstappen est lié à Red Bull jusqu'en 2028, mais que fera-t-il après ? Le natif de Hasselt en Belgique n'écarte aucune option, pas même celle de prendre sa retraite.

Alonso a tenté un énorme pari en F1, voilà les coulisses https://t.co/ybdMbybNFm pic.twitter.com/gczFe13FXd — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

«Il y a d’autres choses dans le monde que la Formule 1»

« Je sais que je suis très chanceux de rouler en F1 dans de si bonnes conditions. Je peux gagner ce que je veux, mais à un moment donné cela n’a plus d’importance. J’ai déjà beaucoup de projets pour le futur. C’est aussi une question de qualité de vie. Il y a d’autres choses dans le monde que la Formule 1. J’ai un contrat jusqu’en 2028, après je verrai. Je ne veux pas passer mes meilleures années uniquement dans ce sport. Avec la multiplication des courses, c’est beaucoup trop contraignant », lance-t-il dans des propos rapportés par F1i .

Verstappen peut battre Hamilton et prendre sa retraite

Une annonce qui fait l'effet d'une bombe. Et pour cause, en 2028, Max Verstappen n'aura que 31 ans et devrait encore être en mesure de briller sur les circuits de F1, à l'image de Lewis Hamilton (38 ans) et Fernando Alonso (41 ans). Mais il ne faut pas oublier que le Néerlandais a début sa carrière à 17 ans et qu'en 2028, il bouclera sa 14e saison en Formule 1. Ce qui est loin d'être anodin. Et surtout, s'il continue sur sa lancée, Max Verstappen peut espérer remporter six nouveaux titres mondiaux, ce qui l'amènerait à huit, soit un de plus que Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Pas sur toutefois que la concurrence soit d'accord, à commencer par le pilote Mercedes en personne qui court toujours après son huitième titre.