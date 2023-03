F1 : Les enseignements après le GP d’Arabie Saoudite

Arnaud De Kanel

Deuxième manche de la saison, le Grand Prix d'Arabie saoudite s'annonçait passionnant au vu du placement de Max Verstappen et de Charles Leclerc sur la grille de départ. Comme à Bahreïn deux semaines plus tôt, Red Bull a écoeuré la concurrence et a réalisé le doublé. Voici ce qu'il faut retenir de ce week-end à Djeddah.

Comme le disait si bien Gary Lineker au sujet de l'Allemagne en football, en Formule 1, à la fin, « c'est toujours Red Bull qui gagne . » L'adage, certes revisité, s'est encore confirmé ce week-end en Arabie saoudite. Simplement trop fortes par rapport aux autres monoplaces du paddock, les deux Red Bull ont survolé la course pour signer un nouveau doublé, le deuxième en deux Grand Prix.

Red Bull récidive, Ferrari à la traine

A la surprise générale, le week-end de Red Bull avait mal commencé. En qualifications, Max Verstappen était victime d'un problème avec sa boite de vitesse et devait donc jeter l'éponge, condamné à s'élancer de la 15ème position sur la grille. Mais pendant ce temps-là, Sergio Perez assurait l'essentiel en signant la pole position. En course, le double champion du monde a rapidement et aisément remonté un peloton spectateur de sa puissance, pour franchir la ligne d'arrivée en seconde position. De son côté, Sergio Perez a maintenu le cap sans être inquiété pour l'emporter et signer la 5ème victoire de sa carrière. Une nouvelle promenade de santé, mais la tension monte entre les deux pilotes. Christian Horner devra veiller à cette situation.



Chez le rival Ferrari, rien ne s'est arrangé. Une nouvelle fois, La Scuderia a affiché un excellent rythme en qualifications mais a déçu en course. Plombé par ses dix places de pénalité, Charles Leclerc n'a pas été en capacité de refaire son retard et a franchi la ligne en septième position juste derrière son coéquipier Carlos Sainz. Pas aidé par l'intervention de la voiture de sécurité, le Monégasque essuie là une nouvelle déception et voit Verstappen s'envoler au classement. En plus de Red Bull, Ferrari est apparue beaucoup plus faible que Mercedes et Aston Martin et se place seulement comme la quatrième force du paddock. La suite s'annonce compliquée.

Alonso encore au top, Mercedes revient doucement

Surprenant troisième à Bahreïn, Fernando Alonso a réitéré sa performance ce dimanche à Djeddah, en Arabie saoudite. Le vétéran espagnol a signé son 100ème podium en carrière après un sacré imbroglio. Les directeurs de course avaient décidé de le pénaliser de 10 secondes avant de revenir sur leur décision. Moins en réussite, son coéquipier Lance Stroll a été contraint à l'abandon.



A la différence de Ferrari, Mercedes s'est donnée un peu d'air. L'écurie allemande a placé George Russell au pied du podium et Lewis Hamilton un rang en dessous. Toujours distancée par Red Bull, Mercedes a repris le dessus sur Ferrari, c'est la bonne nouvelle du week-end pour les Flèches d'Argent .

Alpine respire, McLaren s'enfonce