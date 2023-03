Coup de théâtre signé Hamilton en F1 ? La folle annonce

Pierrick Levallet

En fin de contrat à l'issue de l'année 2023, Lewis Hamilton n'a toujours pas prolongé avec Mercedes. Alors qu'une nouvelle saison compliquée se profile, le Britannique pourrait claquer la porte et changer d'écurie. Certaines rumeurs l'annoncent ainsi chez Red Bull avec Max Verstappen. Mais Christian Horner a révélé qu'un tel duo ne verra pas le jour la saison prochaine.

Après une saison calvaire en 2022, Lewis Hamilton devrait encore vivre une année difficile chez Mercedes. La voiture est nettement moins compétitive que celle de chez Red Bull. Même Aston Martin se montre plus performant que l’écurie allemande en 2023. Face à cela, et avec son désir de remporter son huitième titre mondial avant sa retraite, Lewis Hamilton pourrait trahir Mercedes et passer chez le rival.

F1 : Lewis Hamilton a été volé, Fernando Alonso le prouve https://t.co/IKa8Oa0ub4 pic.twitter.com/5uNZy1FRsA — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Hamilton avec Verstappen chez Red Bull en 2024 ?

En fin de contrat à l’issue de l’année, Lewis Hamilton n’a toujours pas prolongé. Il pourrait ainsi songer à signer au sein d’une autre écurie une fois son contrat arrivé à son terme. De ce fait, certaines rumeurs l’envoient chez Red Bull, aux côtés d’un certain Max Verstappen. Dans cette mesure, Lewis Hamilton deviendrait le coéquipier de son plus grand rival en F1. Mais Christian Horner annonce qu’un tel duo ne verra pas le jour, du moins pas la saison prochaine.

«Je ne vois pas comment on pourrait accueillir Lewis»