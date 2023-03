F1 : Gasly-Ocon, ça va chauffer

Arnaud De Kanel

L'écurie Alpine retient encore toute l'attention dans l'hexagone. L'équipe de France de Formule 1 s'est rassurée à Djeddah et elle a tenu son rang. Au bout de deux Grand Prix, ses deux pilotes sont à égalité parfaite au classement des pilotes. Avec moins d'expérience, Pierre Gasly arrive à venir tête à Esteban Ocon et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.

Après le gros coup dur à Bahreïn avec l'abandon d'Esteban Ocon et la dernière place de Pierre Gasly sur la grille, Alpine a su relever la tête en Arabie saoudite. Très intéressantes en essais libres, les monoplaces tricolores ont tenu leur rang en passant une course ennuyeuse, loin de la bagarre entre les favoris, mais également loin des écuries inférieures. Huitième à l'arrivée, Esteban Ocon est revenu à égalité de Pierre Gasly au classement des pilotes. Aucun d'entre eux n'arrive à prendre le dessus sur l'autre et ça pourrait créer des étincelles.

Le statut d'Ocon menacé par Gasly ?

Aucune hiérarchie n'est établie, du moins franchement assumée, chez Alpine. Logiquement, Esteban Ocon apparait comme le leader de l'écurie de par son ancienneté. Malgré tout, il ne parvient pas à prendre le dessus sur Pierre Gasly qui effectue ses premiers pas chez Alpine après des années passées dans le giron Red Bull. De plus, avant l'officialisation de la venue de Gasly, les relations entre les deux hommes étaient très fraiches. Esteban Ocon a un fort caractère et n'a jamais flanché face à Fernando Alonso, pourtant plus expérimenté que lui. Dans le cas où Pierre Gasly lui passerait devant, l'incendie pourrait repartir de plus belle. Si les deux pilotes assurent avoir discuté pour que tout se passe bien, les stigmates du passé menacent d'une nouvelle mésentente en interne. L'un va devoir prendre le dessus sur l'autre, c'est certain. Début mars, Laurent Rossi concédait volontiers que la saison serait électrique.

«Il va y avoir des frictions»