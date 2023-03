F1 : Lewis Hamilton a été volé, Fernando Alonso le prouve

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'abord sanctionné de 10 secondes à l'issue du Grand Prix d'Arabie Saoudite, la pénalité de Fernando Alonso a finalement été annulée car la FIA a pris trop de temps pour décider. Une décision juste aux yeux de Toto Wolff, qui aurait pourtant pu voir George Russell récupérer la troisième place. Mais le patron de Mercedes estime que cela confirme que Lewis Hamilton s'est fait voler son titre en 2021.

Auteur d'une très belle course à Djeddah, Fernando Alonso a failli perdre son podium. Et pour cause, un mécanicien est intervenu trop tôt sur sa monoplace alors qu'il purgeait une pénalité de 5 secondes. Résultat, c'est une nouvelle sanction qui est tombée après la course. Cette fois-ci, l'Espagnol a été sanctionné de 10 secondes, ce qui lui a fait perdre sa troisième place au profit de George Russell. Néanmoins, quelques minutes plus tard, un nouveau rebondissement été annoncé. Le podium a effectivement été rendu à Fernando Alonso, la FIA ayant été convaincue par les arguments d'Aston Martin.

«La sanction était très sévère»

Un retournement de situation jugé parfaitement logique par Toto Wolff. « Tout d’abord, la sanction était très sévère car, en performance pure, Fernando et Aston Martin méritaient d’être sur le podium. Nous devons examiner ces règlements et voir s’il y a quelque chose que nous pouvons modifier car cela n’a pas affecté sa course. Je préfère que la FIA prenne les bonnes décisions plutôt que d’être trop rapide et de tomber évidemment dans quelque chose qui ne va pas », lance le patron de Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'assurer qu'il aurait aimé que la FIA prenne les mêmes décisions en 2021.

«Cela nous a volé, cela a volé Lewis, d’un titre»