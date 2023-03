F1 : Alonso, Vettel... Catastrophe assurée pour Leclerc et Ferrari

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Seule rivale de Red Bull la saison dernière, Ferrari est loin du compte depuis le début de l'exercice en cours. Et pour Charles Leclerc n'a glané que six petits points en deux courses, son plus faible total avec la Scuderia. Il faut dire que les problèmes de l'écurie italienne ne sont pas récents puisque Kimi Räikkönen est le dernier pilote à avoir triomphé au volant d'une Ferrari. Même Fernando Alonso et Sebastian Vettel ont échoué. Pas de bon augure pour Charles Leclerc et Carlos Sainz.

En 2022, Ferrari semblait enfin de retour sur le devant de la scène. Mais après des débuts très encourageants, marqués par deux victoires de Charles Leclerc en trois courses, Red Bull a repris le dessus, notamment à cause de choix tactiques qui ont eu de lourdes conséquences. Par conséquent, Frédéric Vasseur a été nommé pour remplacer Mattia Binotto à la tête de la Scuderia avant pour ambition de battre Red Bull et d'aller décrocher le titre mondial. Mais tout ne se passe pas comme prévu puisque non seulement l'écart s'est creusé avec Red Bull, mais surtout, Aston Martin et Mercedes paraissent désormais plus rapides. Sans oublier les problèmes de fiabilité toujours présents. Résultat, Charles Leclerc connaît son pire début de saison chez Ferrari avec seulement six points inscrits en deux courses.

Räikkönen, dernier champion du monde avec Ferrari

Une situation alarmantes qui n'étonne toujours pas totalement Flavio Briatore : « Cela arrive tout le temps. A Maranello, il y a des gens qui partent et qui propagent des rumeurs pendant l’hiver, alors qu’ils devraient juste faire une analyse approfondie des raisons pour lesquelles ils n’ont pas gagné depuis plus de 15 ans ». C'était en 2007, Kimi Räikkönen profitait alors du conflit entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton chez McLaren pour arracher le titre avec un petit point d'avance sur les deux pilotes de l'écurie britannique. La saison suivante, Ferrari remportait le Championnat constructeur, mais c'est Hamilton qui était sacré champion du monde. Et depuis, le néant ou presque pour l'écurie la plus titrée de l'histoire de la F1 avec ses 16 sacres constructeurs et qui a écrasé le début des années 2000 avec l'impressionnante hégémonie Schumacher.

F1 - Ferrari : Leclerc n’a déjà plus le droit à l’erreur https://t.co/OAmfnTQmX7 pic.twitter.com/YKyhSoP9sV — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

Alonso a failli faire gagner Ferrari

Et pourtant, Ferrari a bien tenté de se relancer avec de très grands pilotes. Ainsi, en 2010, Fernando Alonso devient le nouveau leader de la Scuderia . Le double champion du monde, qui sort de deux saisons compliquées chez Renault, est affamé et compte bien tout faire pour décrocher un troisième titre. Dès sa première saison, il sera d'ailleurs tout proche de le faire. Arrivé en tête du classement au dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, l'Espagnol est le grand favori. Mais en se focalisant trop sur la stratégie de Mark Webber, Ferrari ne prend pas la mesure de la menace que représente Sebastian Vettel. Relégué à 15 points au départ du Grand Prix, l'Allemand va remporter la course et s'offrir le premier de ses quatre titres. En 2011, la Scuderia n'est pas dans le coup, mais dès 2012, Fernando Alonso a encore l'occasion de décrocher le titre lors de la dernière course. S'il n'est pas favori face à Vettel, un tête à queue au départ du GP du Brésil, dernière manche de la saison, place l'Espagnol dans des conditions idéales. Mais avec sa Red Bull, l'Allemand remontera assez facilement pour s'offrir un troisième titre, puis un quatrième en 2013, saison lors de laquelle Alonso terminera vice-champion du monde pour la troisième fois en cinq saisons.

Vettel, la lente descente aux enfers