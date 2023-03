F1 : Verstappen s’amuse, Ferrari s’incline

Arnaud De Kanel

Le bras de fer tant attendu entre Red Bull et Ferrari n'a pas lieu pour le moment. La Scuderia est beaucoup trop inférieure à l'écurie autrichienne pour espérer se mêler à la bataille. Carlos Sainz Jr reconnait volontiers la supériorité de la monoplace de Max Verstappen et rêve que la tendance s'inverse.

Red Bull ne laisse rien aux autres en ce début de saison. Avec Max Verstappen et Sergio Perez, l'écurie autrichienne a réalisé deux doublés en deux Grands Prix et semble tout simplement imprenable. Même Ferrari, pourtant proche la saison passée, a désormais un retard considérable dans l'avancée des performances. Carlos Sainz Jr le sait très bien et il estime avant tout que cela résulte d'un énorme travail de fond et que ces résultats sont méritées. Le quatrième du championnat du monde se montre assez dithyrambique au sujet de l'équipe de Max Verstappen.

«Ils méritent d’être loin devant»

« Je n’ai jamais été fan d’être préoccupé par le fait qu’une équipe domine, parce que si Red Bull a fait du si bon travail, ils méritent d’être loin devant. J’aimerais évidemment qu’on soit à leur place. Mais je serais vraiment en colère si les gens étaient préoccupés par une domination éventuelle de notre part en Formule 1 », a souligné Carlos Sainz Jr dans des propos relayés par F1 Auto-Journal .

«Ils sont dans une autre ligue»