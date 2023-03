F1 : Problème en vue chez Red Bull, c’est plié pour Verstappen

Arnaud De Kanel

En deux Grand Prix, Red Bull a signé deux victoires avec Max Verstappen à Bahreïn et Sergio Pérez en Arabie saoudite. Fort de son début de saison tonitruant, le Mexicain compte jouer crânement sa chance et ravir le titre à son leader. Mais pour Felipe Massa, il est trop inconstant et risque de craquer.

La saison démarre fort pour Red Bull qui a réalisé deux doublé consécutifs. L'écurie autrichienne place ses deux pilotes Max Verstappen et Sergio Pérez en tête du championnat et connait des premières tensions. En effet, le Mexicain veut jouer le titre cette année bien que Max Verstappen soit le leader incontesté. Il croit en ses chances mais selon l'ancien pilote Felipe Massa, il n'a pas les armes pour rivaliser avec le double champion du monde qui voit en Charles Leclerc un prétendant plus sérieux.

«Sergio Pérez est trop inconstant»

Dans un entretien accordé à BILD , Felipe Massa a couvert d'éloges Max Verstappen. Pour lui, Sergio Pérez ne devrait pas l'inquiéter. « Comme Max et Lewis, Charles est un pilote exceptionnel. Il est actuellement le plus grand challenger de Red Bull pour le titre. Leur deuxième pilote, Sergio Pérez, est trop inconstant. Tout comme Carlos Sainz chez Ferrari. Max ne fait pas d’erreurs, il conduit comme un robot. Il est extrêmement mature pour son âge. Les deux titres l’ont rendu encore meilleur. Il est plus détendu maintenant, moins acharné. Verstappen est devenu champion du monde ces deux dernières années, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas réaliser le triplé », a-t-il constaté. L'hégémonie Red Bull n'est pas prête de s'arrêter.

«Max ne commet aucune erreur»