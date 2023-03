F1 : Alonso surclasse Hamilton et Verstappen, il lance une comparaison légendaire

Pierrick Levallet

À la surprise générale, Fernando Alonso se bat à l'avant du peloton depuis le début de la saison. Le pilote de la 41 ans impressionne avec son Aston Martin. Mais pour le moment, il n'a pas encore battu les Red Bull. Malgré tout, Damon Hill estime qu'il surclasse Max Verstappen et Lewis Hamilton dans un domaine bien précis.

Depuis son retour en F1, Fernando Alonso était habitué à se battre dans le milieu de peloton avec Alpine. Mais tout a changé cette saison. En rejoignant Aston Martin cette année, l’Espagnol a été propulsé à l’avant de la grille, à la surprise générale. Le pilote de 41 ans se bat avec les Red Bull, les Ferrari et les Mercedes en ce début d’année 2023. Et pour Damon Hill, il surclasse Max Verstappen et Lewis Hamilton dans un domaine bien précis.

F1 : Après la polémique Alonso, Verstappen pousse un coup de gueule https://t.co/tdeHwWAiAR pic.twitter.com/4wE8qSE9Zl — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

«Je ne pense pas qu’il y ait un gars plus intelligent»

« Alonso ? Quand il a été interviewé après la course, il a fait ce commentaire sur la décision de sa pénalité, qui aurait pu lui être donnée beaucoup plus tôt dans la course, et alors il aurait peut-être pu faire quelque chose à ce sujet, prendre plus d’avance. Je ne pense pas qu’il y ait un gars plus intelligent qui ait jamais été assis dans une voiture de course que Fernando Alonso, peut-être à l’exception de Niki Lauda. Je dois probablement citer aussi Jackie Stewart. Mais c’est un compétiteur qui réfléchit. Il est juste... j’allais dire une machine mais ce n’est pas une machine, c’est une personne, il est tout simplement incroyable. Il m’impressionne toujours dans tout ce qu’il fait » a ainsi lancé l’ancien pilote britannique dans le podcast F1 Nation .

Alonso plus intelligent que certaines légendes de la F1 ?

Sur le plan de l’intelligence, Fernando Alonso serait donc supérieur à certains des plus grands noms de l’histoire de la F1. Damon Hill le place devant Lewis Hamilton et Max Verstappen, mais aussi devant Michael Schumacher, Ayrton Senna, Sebastian Vettel ou encore Alain Prost. Seul Niki Lauda se hisserait à son niveau à en croire l’ancien pilote de Brabham et Williams. À voir si Fernando Alonso parviendra à prendre l’ascendant sur ses concurrents grâce à cela cette saison.