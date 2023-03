F1 : Après la polémique Alonso, Verstappen pousse un coup de gueule

La rédaction

La saison 2023 de Formule 1 est définitivement lancée. Si les RedBull, et notamment Max Verstappen semblent en grande forme, c’est le cas également de Fernando Alonso. Désormais chez Aston Martin, le pilote vétéran est actuellement 3ème du classement mondial. Après avoir connu une pénalité finalement annulée, l’Espagnol a vu Max Verstappen s'exprimer avec véhémence après cette décision.

Dimanche dernier à Djeddah, Fernando Alonso terminait 3ème du GP d’Arabie Saoudite. Mais quelques instants plus tard, la FIA (Fédération Internationale Automobile) annonçait une pénalité à l’encontre de l’Espagnol pour ne pas avoir respecté son positionnement initial sur la grille de départ. Si Esteban Ocon (Alpine), ainsi que Charles Leclerc (Ferrari), ont également subi ce genre de sanctions depuis le début de la saison, Alonso lui, avait été mécontent de cette décision ubuesque, alors que la FIA était revenu finalement sur ses pas, permettant à l’Espagnol d’obtenir son 100ème podium en carrière.

« C’est le principal problème » après les incidents d’Alonso, Verstappen monte au créneau

« La visibilité est vraiment mauvaise dans la voiture, c'est probablement le principal problème qui vous amène parfois à ne pas être complètement dans votre emplacement. C'est pénible quand ça arrive, mais c'est un peu la même chose avec la ligne blanche pour les limites de la piste. Parfois, on se demande si on a gagné quelque chose en élargissant ou non, en sortant de la ligne blanche » , déclare le champion Néerlandais dans des propos relayés par Motorsport.com .

« Nous avons besoin d’une règle », Verstappen envoie un signal d’alarme à la FIA