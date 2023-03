F1 : Danger pour Verstappen, il va le trahir chez Red Bull

La rédaction

Lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite a eu lieu une scène étonnante. Alors que le talent de Max Verstappen lui a permis de remonter de la quinzième à la deuxième place, Sergio Pérez était temporairement premier du championnat du monde des pilotes que sa première place en plus du meilleur temps au tour lui procurait. Mais le Néerlandais a privé son coéquipier de ce précieux point et a réussi le meilleur temps lors du dernier tour. Conséquence, Verstappen reste premier du classement général, et ça n'a pas plu à Pérez qui ne devrait pas en rester là, selon un ancien champion du monde...

Damon Hill, dans un entretien accordé à motorsport.com , a évoqué les deux coéquipiers Red Bull qui semblent déjà se livrer une lutte interne sans merci. L'ancien champion du monde 1996 estime que Sergio Pérez est le pilote font devra absolument se méfier Max Verstappen cette année.

« Pérez ne se laissera pas faire sans se battre »

Damon Hill félicite la course rondement menée par Sergio Pérez, tout en demandant à Red Bull de lui laisser une chance de se battre pour le titre avec Verstappen : « Sergio s'est bien défendu pour gagner en Arabie saoudite, et c'est un nouveau facteur qui pourrait rendre les choses intéressantes. Je pense que le problème, c'est que Max est une force de la nature, et au sein de l'équipe, il s'agit de savoir quelle pression il peut mettre pour s'assurer que ses aspirations au championnat ne soient pas entravées par Checo. Du point de vue sportif, je pense qu'il faut laisser à Checo toutes les chances de se battre à armes égales au sein de l'écurie. Car je sais que la pression des Verstappen, avec son père également, sera intense sur Red Bull. Il dira : 'Je suis votre avenir, tout est construit autour de moi', et il en tirera parti. Checo sait ce qui l'attend, mais il ne se laissera pas faire sans se battre. Ça pourrait être très intéressant. »

« Il est l'un des rares à ne pas se laisser intimider »