F1 : Coup dur pour Alpine, le terrible aveu de Gasly

Pierre Gasly est le nouvel arrivant chez Alpine. L'ancien pensionnaire de Red Bull est un renfort de poids, lui qui évoluait au sein de l'écurie AlphaTauri. Le Français était arrivé dans une équipe française pleine d'espoirs avec en ligne de mire la volonté de concurrencer les trois grands constructeurs et viser la quatrième place. Cinquième pour l'instant, Pierre Gasly semble déjà déchanter.

Les choses sont compliquées pour Pierre Gasly et Alpine. Le Français pointe à la onzième place du classement général, ce qui est bien loin de ses ambitions. Et il remet en cause sa monoplace, qu'il juge moins performante que ce qu'il espérait.

« Les choses se sont un peu compliquées... »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Pierre Gasly raconte la course qu'il a disputé la semaine dernière en Arabie Saoudite : « Je me sentais très bien le samedi matin, mais les choses se sont un peu compliquées en qualifications, et encore une fois en course j’ai eu un peu de mal. Nous allons donc tout revoir. Mais dans l’ensemble, je suppose que ce n’est que la deuxième course, donc il s’agit de construire, d’apprendre et de mettre les choses en place aussi vite que possible. Nous avons nos idées sur ce que nous devons améliorer. Il est encore tôt pour tirer une conclusion très solide sur quoi et pourquoi. Mais globalement, nous savons ce qu’il faut améliorer. »

« Je m'attendais à mieux »