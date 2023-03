F1 : Gasly sous pression après le fiasco

La rédaction

Le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn n’a pas été réussi comme Alpine le souhaitait. Si Pierre Gasly a réussi une incroyable remontée, passant de la dernière place à la 9ème place, Esteban Ocon a du abandonner suite à trois pénalités de cinq secondes récoltées. Du côté d’Alpine, hors de question de répéter toutes ces erreurs ce week-end en Arabie Saoudite. Gasly et Ocon sont prévenus.

Après Bahreïn, direction l’Arabie Saoudite pour les pilotes. L’occasion pour Mercedes et Lewis Hamilton de remonter la pente après la terrible désillusion de Sakhir qui avait vu les pilotes de l’écurie allemande terminer 5ème et 7ème. L’occasion également pour Alpine de se relancer après ce qui était pour Esteban Ocon, « probablement la pire course de (sa) carrière à ce jour en Formule 1. »

« Le dimanche d’Esteban doit rester un incident isolé »

Otmar Szafnauer le directeur de l’écurie Alpine a évoqué les incidents qui ont coûté la course à Esteban Ocon. Dans des propos rapportés par motorsport.com , il annonce : « Le dimanche d’Esteban doit rester un incident isolé. C’était l’aboutissement d’une série de fautes, tant de sa part que sur le plan opérationnel, et son côté du garage rebondira sans aucun doute en Arabie saoudite. À l’heure actuelle, nous savons que l’A523 a du potentiel. Nous n’avons pas encore pu tout exploiter au maximum et nous avons du travail pour y parvenir. »

« J’aimerais que les deux voitures soit dans les points »