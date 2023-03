F1 : Hamilton se fait clasher, Alonso fait mieux que lui

La rédaction

Fernando Alonso est âgé de 41 ans, ce qui fait de lui le pilote le plus vieux du paddock. Toutefois, cela ne l'empêche pas d'être encore compétitif, au point de jouer le podium lors de chaque course. Deux fois troisième lors des deux premiers Grand Prix, l'Espagnol n'en finit plus d'étonner, sauf chez ceux qui le connaisse bien, comme Pedro de la Rosa. D'ailleurs, l'ambassadeur d'Aston Martin et ancien coéquipier de Fernando Alonso a glissé un petit tacle indirecte à Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton semble se diriger vers une saison calvaire. Avec aucun Grand Prix remporté la saison dernière - et ce, pour la première fois de sa carrière - le pilote britannique de 38 ans semble déjà s'avouer vaincu à cause de sa monoplace, jugée pas assez performante. Tout le contraire de Fernando Alonso qui, selon Pedro de la Rosa, ne s'est jamais avoué battu dans sa carrière.

« Je me suis dit que ce type était vraiment bon »

Lewis Hamilton n'y arrive plus depuis deux saisons et s'est déjà montré défaitiste lorsqu'il s'est livré sur sa monoplace après avoir fini 11ème des essais libres en Arabie Saoudite : « La différence avec la voiture de l'an dernier ? C’est à peu près pareil… J’ai vraiment été en difficulté lors de la séance, dans les deux séances. C’est une voiture difficile à conduire, mais je sais que tout le monde travaille très dur à l’usine, alors c’est juste une question de temps, il faut juste être patient. »

Mercedes fixe une date, calvaire terminé pour Hamilton ? https://t.co/5YMbbDwYTa pic.twitter.com/54KyCy6JMq — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

« Beaucoup de champions du monde perdent leur avantage... »