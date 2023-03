F1 : Mercedes fait une terrible annonce, ça va chauffer avec Hamilton

La rédaction

Mercedes semble s'enfoncer petit à petit dans la crise. Avec ses mauvais résultats en termes de vitesse et de performance, Mercedes a déjà pris beaucoup de retard sur son grand concurrent, Red Bull. Pourtant, l'écurie allemande voulait être compétitive et ne pas revivre la saison cauchemardesque de l'année dernière, avec seulement une victoire, celle de George Russell lors du Grand Prix du Brésil. Mais selon son directeur, le cauchemar pourrait continuer, et Lewis Hamilton devrait enrager.

Lewis Hamilton est sur une disette de 26 courses d'affilée sans avoir terminé à la première place, sa dernière victoire remontant à 2021, lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Une statistique incroyable quand on connait les qualités du septuple champion du monde. Pour la première fois de sa carrière, il a terminé une saison sans avoir été une seule fois en pole position et sans avoir gagné une seule course. Et avec la mauvaise nouvelle que vient d'annoncer Toto Wolff, le directeur de Mercedes, la période de disette risque de s'étirer encore un peu plus.

« Juste cette voiture... »

Plus tôt dans le mois, Lewis Hamilton s'était déjà montré énervé en parlant de sa monoplace : « C’est une chose spécifique à la W14. Nous sommes loin en termes d’appui. Nous devons particulièrement augmenter l’appui à l’arrière. Plus nous gagnons sur l’arrière, plus l’arrière devient stable, plus je serai capable d’attaquer avec confiance. Mais je pense qu’en général, juste cette voiture… »

F1 : Hamilton à la retraite, une annonce tombe https://t.co/VO4yYMiF7Y pic.twitter.com/rnAePlVO3w — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

« Le décalage avec Red Bull est de 6 à 12 mois »