F1 : Ferrari fait une grande annonce, Verstappen va trembler

Lors des deux premiers Grand Prix de la saison, Ferrari n'a pour l'instant pas réussi à placer un de ses pilotes en pole position ou sur le podium. Alarmant quand on connait les ambitions de l'écurie italiennes. Pourtant, Frédéric Vasseur, le directeur de l'écurie Ferrari ne semble encore être prêt à tirer la sonnette d'alarme et croit toujours en la possibilité de réduire l'écart.

De l'aveu de nombreux pilotes, Red Bull est sur une autre planète cette saison. Certains parlent d'une voiture historiquement rapide (Lewis Hamilton), d'autres de l'incroyable avance technologique de l'écurie autrichienne (George Russell). Mais pour Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, il n'est pas question de baisser les bras aussi vite. Au moins, Max Verstappen est prévenu.

« Vous pouvez toujours développer la voiture »

Frédéric Vasseur est revenu sur la difficulté de gérer une écurie telle que Ferrari dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Beaucoup de gens m’ont dit que Ferrari serait difficile à gérer en interne. Mais ce n’est pas tout à fait vrai. L’ambiance et la collaboration au sein de l’équipe sont bonnes, mais nous avons plus de pression de l’extérieur. C’est mon travail de faire en sorte que le climat actuel de rumeurs qui peut affecter le moral de l’équipe ne soit pas un frein. Parce que, oui, vous pouvez être affecté par ce genre de rumeurs qui n’ont rien à voir avec la réalité. Toutes les équipes ont des améliorations chaque week-end. Les mises à niveau pour l’Australie sont déjà en production. Mais c’était déjà prévu, ce n’est pas à cause du dernier résultat. Vous devez toujours développer la voiture et Red Bull le fera aussi. »

« Rattraper Red Bull ? Je pense que oui »