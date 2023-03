F1 : Il annonce du lourd pour Alonso, Verstappen va sombrer

La rédaction

Tandis que les Red Bull surnagent en ce début de saison, un seul pilote parvient à tirer son épingle du jeu, il s'agit de Fernando Alonso. Le doyen de la grille (41 ans) a terminé deux fois sur la troisième marche du podium. Un véritable exploit pour celui qui roule pour Aston Martin. L'écurie anglaise est la véritable surprise de ce début de saison, au point que certains proches de l'Espagnol le voit gagner un Grand Prix cette année et pourquoi pas le championnat dans quelques saisons.

Fernando Alonso, après ses titres obtenus en 2005 et 2006 avec Renault peut-il gagner un troisième titre, presque 20 ans après ? Cela serait une belle histoire pour l'Espagnol qui offert le premier titre de Formule 1 de l'histoire à son pays.

« Il travaille dur »

Pedro de la Rosa - ambassadeur d'Alpine, ainsi qu'ami et ancien coéquipier de Fernando Alonso - s'est prononcé sur l'ex-pilote espagnol dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Ce qui m’impressionne vraiment chez Fernando, c’est le fait qu’il a 41 ans et qu’il est exactement le même Fernando avec la même faim que j’ai rencontré en 2007. Il n’y a aucune différence dans son approche, à quel point il travaille dur et à quel point il essaie et pousse tout le monde. Physiquement, il est jeune, il prend soin de lui et il pousse incroyablement fort dans chaque petit détail - non seulement sur la voiture, sur l’équipe, mais aussi physiquement sur son régime d’entraînement, sur son régime alimentaire. C’est un athlète très complet. »

« Pourquoi pas un troisième titre mondial »