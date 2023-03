F1 : Le clan Alonso vend la mèche, sa retraite est annoncée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Fernando Alonso est la principale attraction de ce début de saison en F1 grâce à une Aston Martin totalement changée par rapport à la saison dernière, le temps presse pour le double champion du monde qui rêve d'un troisième titre. Et pour cause selon sa compagne Andrea Schlager, ce contrat sera le dernier pour l'Espagnol qui pourrait donc prendre sa retraite dès la fin de la saison prochaine.

La saison dernière, lorsque Fernando Alonso décidait de quitter Alpine pour s'engager avec Aston Martin, peu d'observateurs ont compris. Il faut dire que l'Espagnol, toujours très ambitieux lâchait la quatrième force du plateau pour la septième. La monoplace, alors pilotée par Sebastian Vettel, était à l'agonie, mais Lawrence Stroll avait visiblement d'excellents arguments pour convaincre le double champion du monde. Et le patron d'Aston Martin n'a pas menti puisque l'AMR23 est la grande surprise de ce début de saison. Derrière les intouchables Red Bull, c'est la monoplace la plus performante et Fernando Alonso ne s'est ainsi pas fait prier pour décrocher deux podiums de suite à Bahreïn et en Arabie Saoudite.

F1 : Terrible annonce pour Verstappen, Alonso va en profiter https://t.co/y3PXm484WJ pic.twitter.com/SjJArQqOAn — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

«Alonso a un contrat de deux ans et ce sera très probablement le dernier»

Mais du haut de ses 41 ans, Fernando Alonso n'a plus de temps à perdre s'il veut décrocher un troisième titre mondial. D'autant plus que sa compagne, Andrea Schlager, a révélé la durée du contrat du pilote espagnol qui s'était engagé pour un un bail « pluriannuel ». Mais surtout, elle assure que ce sera le dernier contrat d'Alonso. « Fernando a désormais un contrat de deux ans et ce sera très probablement le dernier », confiait journaliste pour Servus TV . Par conséquent, le natif d'Oviedo pourrait prendre sa retraite dès la fin de la saison 2024. Ce qui ne l'empêche pas de savourer le moment présent au volant d'une monoplace très performante.

Alonso savoure chez Aston Martin