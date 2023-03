Mercedes fixe une date, calvaire terminé pour Hamilton ?

Arnaud De Kanel

Comme la saison passée, Lewis Hamilton connaît un début d'année compliqué. Que ce soit avec sa monoplace ou même en dehors avec le départ de sa physiothérapeute Angela Cullen, rien ne lui sourit. Selon son coéquipier George Russell, la Mercedes pourrait connaître une avancée significative et être opérationnelle au Grand Prix d'Imola. De quoi espérer une fin de saison en apothéose à Lewis Hamilton.

Depuis qu'il a perdu le titre lors de l'ultime course à Abu Dhabi en 2021, Lewis Hamilton n'y arrive plus. Sa Mercedes a été distancée par Red Bull qui possède une avance considérable. La saison passée, il n'avait pas remporté le moindre Grand Prix, une première dans sa carrière. Sa dernière victoire remonte au 5 décembre 2021 à Djeddah. Depuis, le septuple champion du monde s'est contenté de 10 podiums en 25 courses. Inquiètant pour l'homme qui cherche à ajouter un huitième sacre à son palmarès. Son début d'année 2022 est également très compliqué puisqu'il ne se sent pas à l'aise avec sa monoplace. L'éclaircie pourrait venir à Imola pour Lewis Hamilton selon son coéquipier George Russell qui pense que le travail de Mercedes portera ses fruits en Italie. La fin du calvaire ?

Russell fixe Imola pour le retour de Mercedes

Le Grand Prix d’Émilie-Romagne en mai prochain pourrait marquer un tournant dans la saison de Mercedes à en croire George Russell. « Peut-être que c’est pour Imola. Peut-être que nous pourrions amener un premier kit d’évolutions à tester un peu plus tôt, à Bakou, mais je suppose que vous êtes toujours un peu méfiant quant à changer beaucoup de choses pour un circuit urbain. Il y a des risques de casse et ce n’est pas facile d’évaluer les gains par rapport à un circuit plus classique. Nous devons juste peser les options. Avec les erreurs que nous avons commises, nous n’allons pas nous précipiter pour faire avancer les choses, à moins d’être absolument sûrs à 120% que c’est la bonne chose », estime le jeune britannique. Cela rebattrait les cartes et permettrait à Lewis Hamilton d'aller chasser de beaux records.

Hamilton en quête de prestigieux records

Déjà détenteur de plusieurs records comme celui de Grand Prix remportés, Lewis Hamilton a un rêve ultime : aller conquérir un huitième titre mondial. Malgré une avancée prévue pour Imola, pas sur que cela suffise pour rattraper son retard. En revanche, il pourra tenter de décrocher la pole en Hongrie, sa neuvième en arrière, le record sur un seul et même Grand Prix. Il peut également devenir le premier pilote à avoir dépassé les 300 départs en Grand Prix à remporter une course. Prudence tout de même, Fernando Alonso pourrait également réaliser cet exploit avant lui. Lewis Hamilton chasse également le record de Grand Chelem, lui qui en a réalisé 6 en carrière. Premier du classement, Jim Clark en est à 8. Enfin, il aura deux chances de devenir le pilote le plus victorieux sur une seule et même course. Pour cela, il devra triompher en Hongrie ou à Silverstone, pour la neuvième fois dans sa carrière. Pour l'instant, il co-détient ce record avec Michael Schumacher et ses 8 victoires au Grand Prix de France.