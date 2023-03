F1 : Hamilton à la retraite, une annonce tombe

Arnaud De Kanel

Comme la saison passée, Lewis Hamilton a bien du mal avec sa monoplace. Bien qu'il souhaite remporter un huitième titre, la question de la retraite revient sur la table en raison d'un sentiment de lassitude mais également d'un problème de contrat, lui qui n'a toujours pas prolongé avec Mercedes. Pour George Russell, la question ne se pose pas.

Le calvaire se poursuit pour Lewis Hamilton en ce début de saison. Le pilote britannique ne se fait pas à sa monoplace et peine à suivre les meilleures monoplaces du paddock. En fin de contrat à l'issue de la saison, le septuple champion du monde n'a toujours pas prolongé et sa situation interroge. Entre une écurie Mercedes désabusée et le départ de sa physiothérapeute, quelque chose se cache. Alors, Lewis Hamilton s'apprête-t-il à prendre sa retraite ? George Russell a donné sa réponse.

Coup de théâtre signé Hamilton en F1 ? La folle annonce https://t.co/Qh9HBYfSvv pic.twitter.com/iGclY8cRlp — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

«Je le vois chez Mercedes pour quelques années»

Coéquipier de Lewis Hamilton depuis la saison passée, George Russell concède volontiers qu'il s'agit de son « meilleur équipier ». Il commence à bien connaitre et à bien cerner son homologue, au point de donner un avis sur un possible départ à la retraite en fin de saison. « Hamilton à la retraite ? Non, je le vois chez Mercedes pour quelques années encore. Vous remarquez dans tout ce qu’il fait qu’il a toujours ce feu en lui. Je peux certainement le voir courir ici chez Mercedes et en F1 encore quelques années. Le fait que la saison dernière n’ait pas été géniale était un nouveau challenge pour lui. Ça l’a motivé. Mais ça ne m’empêche pas de vouloir le battre. Je crois en moi. Je suis convaincu qu’un jour je pourrai battre n’importe qui », a répondu George Russell. Selon lui, la présence de Lewis Hamilton ne fait que tirer Mercedes vers le haut.

«La barre est beaucoup plus haute»