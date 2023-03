F1 : Voilà les premières surprises de la saison

Arnaud De Kanel

La Formule 1 a repris ses droits depuis le 5 mars dernier et le Grand Prix de Bahreïn. La saison s'est poursuivie le week-end dernier avec le Grand Prix d'Arabie saoudite et ces deux courses permettent de tirer les premiers enseignements. Des bonnes aux mauvaises surprises, il s'en est passé bien des choses que l'on avait pas vu venir...

Max Verstappen et Sergio Perez sont les deux hommes forts de ce début de saison. Tous deux vainqueurs d'un Grand Prix, ils caracolent en tête du championnat du monde, suivis de près par un pilote que l'on attendait pas à cette position, Fernando Alonso. Le vétéran espagnol est la très bonne surprise de ce début de saison, à l'inverse des Ferrari et des McLaren, déjà en grandes difficultés.

La très bonne surprise Alonso-Aston Martin

Personne ne l'avait vu venir pourtant il est bien là ! En deux courses, Fernando Alonso a signé deux podiums. Impresionnant lors des essais hivernaux, il a confirmé cette très bonne tendance à Bahrein puis en Arabie saoudite. Sa nouvelle écurie, Aston Martin, se place clairement comme la deuxième force du plateau derrière Red Bull. Après deux courses, le double champion du monde pointe à la troisième place du classement et se met à rêver d'un troisième sacre. Il aura besoin de l'aide de Lance Stroll, malheureux à Djeddah mais performant en qualifications et en course à Bahreïn.

Les mauvaises surprises McLaren et Ferrari