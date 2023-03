F1 : Gasly-Ocon, déchirement chez Alpine

La rédaction

Tout était pourtant idyllique en début de saison. Le Français Pierre Gasly rejoignait une écurie française, Alpine, dans laquelle se trouvait déjà Esteban Ocon, lui aussi de nationalité française. La première question lorsque Gasly est arrivé était de savoir si l'entente avec Ocon se passerait bien. Les deux pilotes n'ont cessé de répéter que leur rivalité sera saine, au point aujourd'hui d'être d'accord sur une chose : Alpine a pris du retard et n'est pas aussi performant qu'espéré.

Après les Grand Prix de Bahrein et d'Arabie Saoudite, l'écurie française - Alpine - pointe à la cinquième place du classement des constructeurs avec 8 petits points. De leurs côtés, Esteban Ocon et Pierre Gasly sont à égalité, avec 4 points chacun. Un résultat bien loin des ambitions affichées cet hiver, avec la volonté de finir au moins à la quatrième place du classement et de pourquoi pas tenter de jouer le podium. Mais la réalité est tout autre faisant déchanter les pilotes français.

Gasly n'est pas satisfait...

Pierre Gasly, nouveau venu et habitué à l'environnement de Red Bull, semble être déçu par l'écurie française : « Si je m'attendais à mieux ? Je mentirais si je disais non. Personnellement, je croyais que nous allions avoir un peu plus de rythme pour nous mêler à la bataille devant nous. Malheureusement, nous avons fini là où nous sommes actuellement, huitième et neuvième. Je crois que nous étions à dix secondes des Ferrari. Mercedes était clairement plus rapide que nous ne le pensions. »

F1 : Gasly-Ocon, ça va chauffer https://t.co/DwBNfB79ZN pic.twitter.com/oN3HqBGrVt — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

...Ocon non plus